Le sport électronique deviendra une discipline olympique aux Asian Games

L'e-sport couvre la participation professionnelle du public à des jeux tels Starcraft, Call of Duty ou Dota 2. La discipline sera désormais ajoutée au programme officiel des Asian Games organisés en Chine en 2022. Les joueurs professionnels pourront ainsi pour la première fois concourir pour remporter une médaille olympique. En avant-goût, l'e-sport fera ses débuts l'année prochaine en tant que sport de démonstration aux Asian Games en Indonésie. On ne sait cependant pas encore quels jeux seront repris.

Pour les jeux, le Comité Olympique collaborera avec Alisports, une branche de la plate-forme d'achats en ligne Alibaba, qui a déjà fortement investi dans des tournois d'e-sport internationaux. La participation à des jeux (surtout) stratégiques est depuis assez longtemps déjà promue en tant que sport-spectacle et est surtout populaire dans des pays comme la Corée du Sud. Ces dernières années, l'e-sport a cependant gagné aussi le reste du monde. C'est ainsi que le jeu d'équipe League of Legends bien connu a réussi à enregistrer 396 millions de 'views' lors de son championnat du monde de l'année dernière. Selon PriceWaterhouseCoopers, le marché de l'e-sport pèserait à présent 450 millions de dollars et pourrait atteindre le milliard d'ici 2019.