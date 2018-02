Le SPF Finances va rénover son réseau

Il est question de nouveaux commutateurs et de points d'accès sans fil de Meraki (Cisco) pour les quelque 160 bâtiments dépendant du Service Public Fédéral Finances. Dimension Data fournira les services gérés nécessaires. Concrètement, il s'agit de points d'accès Meraki MR52 de type 802.11ac wave 2 pour la partie wifi sans fil, et de commutateurs empilables de type PoE/PoE+, plus des commutateurs de distribution. Tout cela constitue le plus volumineux projet Meraki non seulement dans notre pays, mais aussi dans le secteur public en Europe, selon Arnaud Spirlet, country manager Cisco BeLux. "Ce qui est important, c'est qu'il s'agit d'une architecture basée sur le nuage tant pour WLAN que pour LAN, qui soit facilement gérable", ajoute Spirlet.

Ce contrat s'inscrit dans le cadre Gcloud gouvernemental fonctionnant comme une sorte de centrale d'achats. "Il en résultera que les pouvoirs publics pourront agir nettement plus rapidement qu'en passant par un trajet d'adjudications classiques, et pourront donc déployer de manière accélérée des solutions vraiment innovantes", affirme Pierre Dumont, managing director de Dimension Data dans notre pays. Pour le SPF Finances, le réseau rénové améliorera non seulement la connectivité des collaborateurs et des services, mais servira aussi de plate-forme numérique sur laquelle d'autres services encore pourront être proposés ultérieurement.

"Nous devions de toute façon remplacer notre ancien matériel. Mais nous étions conscients aussi qu'il était nécessaire d'adapter les exigences et de faciliter par exemple le télétravail pour nos collaborateurs", explique Marc Vandersmissen, ICT-manager au SPF Finances. "Conjointement avec notre partenaire réseaux Dimension Data, nous avons trouvé une solution basée sur un wifi de très haute qualité, permettant aussi rapidement la VoIP. Mais pourquoi avoir choisi l'équipement Meraki? "La plupart des bâtiments seront utilisés à terme par différents SPF. La connectivité doit donc devenir plus qu'une simple commodité. Cette évolution, nous l'avions déjà esquissée avec GovRoam", poursuit Vandersmissen. "Nous avions également surtout besoin d'un système aisément maîtrisable, parce qu'à terme, il ne sera plus géré non plus par un seul département IT", conclut-il.