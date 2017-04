Le spécialiste du stockage flash Tegile recueille 33 millions de dollars

Tegile exploite la technologie de Western Digital comme les SSD et les 'controller cards', mais aussi les SSD et cartes de SanDisk. L'entreprise cible aussi Nimble Storage aux mains de HPE.

L'entreprise a à ce jour récolté 178 millions de dollars, selon son CEO Rohit Kshetrapal. Jusqu'au début de l'année, elle était active aux Pays-Bas avec une équipe couvrant le Benelux, mais qui fut supprimée peu après.

Flash Storage

Tegile propose une plate-forme flash complète supportant le stockage 'all-flash & hybride-flash'. Il existe une possibilité d'étendre la configuration 'all-flash' au moyen de disques en cas de besoin d'une capacité supplémentaire. Grâce à cette approche hybride, les revendeurs ne doivent être certifiés que pour un seul système. Tegile propose en outre la déduplication et la compression sur flash et sur disque. Elle supporte les protocoles principaux tels Fibre Channel, iSCSI, CIFS et NFS.

