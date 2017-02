Le spécialiste belge de la ventilation ouvre un showroom virtuel

Le showroom virtuel s'appelle 'Experience box' et offre un espace de 3 mètres sur 2,5 mètres. Renson y présente virtuellement plus de 700 produits configurables en temps réel. Il ne s'agit donc pas d'une expérience VR, où il faut chausser des lunettes spéciales, mais d'un espace où les produits peuvent être visionnés et adaptés en grand.

Le client peut ainsi choisir un modèle de maison s'apparentant à sa propre habitation et visualiser l'impact de certains détails, comme par exemple la façon dont les rayons du soleil pénètrent dans la maison à certains moments de la journée. La mise au point de l''Experience box' est l'oeuvre de Nanopixel, une jeune entreprise belge qui développe des visuels 3D et de la VR.

Renson est une firme belge, mais qui est très active dans le monde, notamment au Moyen-Orient. L'Experience Box devrait permettre aux vendeurs d'offrir aux clients potentiels au niveau mondial un accès plus aisé à toute la gamme de produits. L'espace virtuel s'avère évidemment aussi pratique pour les foires/salons, comme l'entreprise le démontrera à Batibouw à partir du 16 février.