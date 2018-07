Le smartphone se rétrécit

Début 2017, la plupart des smartphones vendus se caractérisaient par un rapport d'écran 16:9. Mais ces derniers mois, on voit apparaître toujours plus d'appareils, y compris de grandes marques, offrant un rapport 18:9, voire plus. Cela signifie que les smartphones deviennent un peu plus longs et plus étroits.

Au niveau du contenu, cela ne change pas grand-chose, mais le fait est que ces nouveaux appareils tiennent un peu plus facilement dans une main normale ou petite.

L'analyste de marché IHS Markit s'attend à ce que 66 pour cent des nouveaux smartphones adoptent cette nouvelle forme au cours du troisième trimestre de cette année, soit dix pour cent de plus qu'il y a un an.

IHS signale aussi que Samsung et Apple ont même conféré à leurs plus récents modèles haut de gamme des rapports d'écran respectifs de 18,5:9 et 19,5:9. Avant, cela n'était possible qu'avec des appareils équipés d'un écran AMOLED, mais aujourd'hui, on peut y arriver aussi avec des écran LCD TFT, selon l'analyste de marché, ce qui fait que des appareils meilleur marché pourraient eux aussi adopter la nouvelle forme.