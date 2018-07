Le Skype nouveau permettra d'enregistrer conversations et vidéos

A partir de Skype 8.0, il sera possible de 'webcammer' en HD ou de partager des écrans avec 24 personnes en même temps. Des fichiers jusqu'à 300 mégaoctets pourront en outre être expédiés.

Avec cette nouvelle version, l'utilisateur pourra enregistrer des communications, y compris d'éventuelles vidéos ou des écrans partagés. L'enregistrement sera conservé dans le nuage, et chaque participant en sera informé immédiatement.

On observe en outre que Skype ajoute surtout quelques fonctions de clavardage connues depuis assez longtemps déjà dans Messenger, Whatsapp, Twitter ou d'autres plates-formes. L'utilisateur pourra désormais envoyer une mention dans une conversation de groupe en recourant à @'nom'. Le chat prévoit aussi la confirmation de lecture. De plus, chaque participant à la communication pourra aisément voir quels liens, photos et autres fichiers ont déjà été échangés.

Et si vous aimez la discrétion, vous pourrez opter pour une communication privée. Dans ce cas, le texte, l'audio, la vidéo et les fichiers seront cryptés. La conversation proprement dite sera également dissimulable dans le chat.

Skype 8.0 remplace Skype 7.0, aussi connu sous l'appellation 'Skype Classic', qui s'arrêtera en septembre prochain.