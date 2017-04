Le service TV live de YouTube lancé aux Etats-Unis

'YouTube TV' vient d'être lancé aux Etats-Unis, Il s'agit là d'un nouveau service de YouTube proposant la TV en direct. Les clients paient 33 euros par mois et ont accès en échange à quarante canaux. Le service n'est provisoirement lancé qu'à New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago et Philadelphie.