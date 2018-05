Le service de taxi Didi prend de nouvelles mesures de sécurité après le décès d'une passagère

La victime, une hôtesse de l'air de 21 ans, avait été retrouvée sans vie la semaine dernière dans la ville chinoise de Zhengzhou. L'auteur, un homme de 26 ans qui avait abandonné sa voiture et sauté dans un cours d'eau, a été entre-temps découvert mort lui aussi. Les autorités chinoises ont accusé Didi de faire passer ses rentrées financières avant la sécurité des passagers.

Dans les jours qui ont suivi l'atroce découverte, Didi s'est retrouvée dans la ligne de mire des utilisateurs. L'entreprise propose quelque treize services différents, et son appli de covoiturage Hitch, que la victime a utilisée, en est un. L'appli met en contact réciproque des gens qui voyagent dans la même direction. Il semblerait cependant que l'entreprise n'accordait guère d'attention à la sécurité et à la confidentialité. C'est ainsi que l'appli autoriserait les chauffeurs à faire des commentaires sur le look de leurs passagers et à les insérer sur leur profil. Ces informations peuvent ensuite être lues par d'autres chauffeurs.

L'entreprise a à présent interrompu ses activités Hitch et va introduire de nouvelles mesures de sécurité. Elle aurait ainsi supprimé tous les tags et ratings personnalisés, ainsi que les photos des utilisateurs. "Les informations personnelles et photos de profil des passagers et des propriétaires des voitures ne seront plus visibles que par l'individu lui-même", déclare-t-on dans l'entreprise. "Toutes les photos de profil publiques seront remplacées par une illustration standard."

Didi va rendre obligatoire aussi la reconnaissance faciale pour les chauffeurs sur Hitch, afin de contrer la fraude aux comptes. Les comptes sur l'appli sont à présent en effet souvent partagés par diverses personnes (non enregistrées). Ces prochaines semaines, Hitch sera arrêtée la nuit pour permettre le test des nouvelles mesures de sécurité, et l'entreprise envisagerait aussi de réaliser des enregistrements sonores de tous les déplacements. Le bouton d'alarme devrait lui également être nettement plus visible dans l'appli même.

Avec ses 450 millions d'utilisateurs, Didi est la plus importante appli de taxi au monde. L'entreprise se distingue surtout en Asie, où elle a évincé du marché son concurrent Uber dans de nombreux pays.