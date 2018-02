Le service de diffusion PlayStation Now plus économique

Jusqu'il y a peu, vous payiez 16,99 euros par mois pour PlayStation Now. Ce prix passera désormais à 14,99 euros par mois. En échange, vous aurez accès à un peu plus de cinq cents jeux. Les jeux de PlayStation Now peuvent tourner sur une PS4 ou sur un PC.

La diffusion (streaming) de jeux ne représente provisoirement pas encore un énorme marché, mais Sony en est cependant l'un des plus grands fournisseurs. Le grand avantage, c'est que l'utilisateur ne doit pas payer des dizaines d'euros pour des jeux auxquels il ne jouera peut-être que pendant un laps de temps limité. Par ailleurs, votre accès s'interrompt dès que vous résiliez votre abonnement.

La Xbox fonctionne elle aussi sur base d'un abonnement comparable à celui de PlayStation Now, mais ici, les jeux tournent en local. A noter aussi l'arrivée d'acteurs plus modestes tels le belge PixelStellar, qui vous permet de faire tourner virtuellement des jeux pour PC.