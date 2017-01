Le Samsung Galaxy S8 reporté et la cause des problèmes du Galaxy Note 7 connue

Il est donc possible que le Galaxy S8 soit lancé sur le marché plus tard dans l'année que ses prédécesseurs. Koh n'a pas souhaité citer de date à laquelle le S8 sera présenté, mais au début de ce mois, une rumeur circulait, selon laquelle l'appareil serait exhibé le 8 avril.

Ces dernières années, Samsung présentait toujours ses modèles Galaxy S à Barcelone. Le Galaxy S7 par exemple avait été introduit en février dernier et fut commercialisé un mois plus tard dans les premiers pays ciblés.

Koh a tenu ces propos en marge de l'annonce de la cause des problèmes de batterie qu'a connus le Galaxy Note 7. R appelons que cet appareil avait été rappelé l'année passée au bout de quelques semaines seulement, parce qu'il présentait spontanément des risques de combustion.

La batterie à la base des problèmes du Galaxy Note 7

Les problèmes de surchauffe du Galaxy Note 7 de Samsung sont dus à la batterie, qui n'avait pas été conçue correctement pour le logement prévu à cet effet dans l'appareil. Voilà ce que l'entreprise a annoncé ce week-end lors d'une conférence de presse.

Cette conclusion avait été dévoilée vendredi passé déjà, puis publiée. Les problèmes en question ont surgi peu après le lancement du Galaxy Note 7 en août dernier. Samsung pensa le résoudre en changeant de fournisseur de batteries, mais les nouveaux accus s'avérèrent aussi dangereux. L'entreprise décida alors de retirer complètement l'appareil du marché.

Les problèmes évoqués auraient, selon une estimation, coûté à Samsung quelque 5 milliards d'euros. L'entreprise a enregistré ces derniers mois un important recul de ses ventes de smartphones. Le groupe technologique a averti début de ce mois qu'il s'attendait à vivre une année 2017 difficile.

Meilleur contrôle de qualité

Pas moins de 700 chercheurs et ingénieurs de Samsung ont pris à part à l'enquête à grande échelle menée pour connaître la cause des problèmes du Galaxy Note 7. Ils ont analysé plus de 200.000 appareils et plus de 30.000 batteries. La firme a pris diverses mesures pour éviter que pareille situation se répète, dont un contrôle de qualité des accus en 8 points, selon le président de Samsung Mobile, Koh Dong-Jin.