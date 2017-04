Le Samsung Galaxy S8 bat dès à présent un record

Le Galaxy S8, le tout nouveau produit-phare de Samsung en matière de smartphones, doit faire oublier la débâcle du Note 7, lequel avait été retiré du marché en septembre dernier, quelques semaines à peine après son lancement, pour des problèmes de combustion de son accu. Pour réparer ce fiasco, Samsung a ces dernières semaines fait beaucoup de publicité pour son nouveau cheval de bataille.

Et cela porte ses fruits, en témoignent les chiffres enregistrés durant la prévente. Plus d'un demi-million d'exemplaires ont en effet été commandés au cours des deux premières journées, soit quasiment trois fois plus que pour le Note 7 et plus de cinq fois plus que pour le S7.

Avant la mise en vente du S8, Samsung avait déjà enregistré son trimestre le plus rentable depuis quasiment quatre ans. Cela est surtout dû aux bonnes ventes des puces et écrans, qui ont largement compensé les pertes engendrées par le Galaxy Note 7. A présent que le S8 va être commercialisé, l'entreprise électronique table sur un bénéfice particulièrement élevé au deuxième trimestre. En outre, Samsung a annoncé vouloir revendre le Note 7 sous la forme d'un appareil reconditionné.

Toute personne qui commande le S8 en prévente, le recevra aux environs du 19 avril. Ce n'est qu'après que la vente officielle débutera. En Belgique, l'appareil coûtera 799 euros.