Le Samsung Galaxy Note8 voit grand

L'appareil est équipé d'un écran (particulièrement grand) de 6,3 pouces (16 cm de diamètre) sous la forme de ce qu'on appelle en jargon un 'infinity display'. Il s'agit d'un écran arrondi qu'on trouve déjà sur le Galaxy S8. Sous le capot moteur se dissimulent 6 giga-octets de mémoire RAM et 64 giga-octets d'espace de stockage. Cet espace peut être étendu à 256 giga-octets au moyen de cartes Micro SD. L'appareil peut être rechargé sans fil.

Le smartphone dispose en outre de deux appareils photo: un objectif grand angle pour des photos panoramiques et un téléobjectif pour le zoom avant. De chaque prise de vue faite, deux versions sont sauvegardées, afin que vous puissiez ultérieurement encore effectuer des modifications au niveau de la profondeur et d'autres réglages. Un stabilisateur incorporé permet d'éviter les photos floues. Tout comme avec le S8, on trouve ici un scanner d'empreintes digitales, un scanner de l'iris et la reconnaissance du visage. Contrairement à certains concurrents, Samsung conserve la prise casque.

Autres nouveautés: le Note8 intègre l'assistant virtuel (anglophone) Bixby de Samsung et supporte DeX, un mini-appareil permettant d'utiliser le smartphone comme desktop. Tout comme les précédents Note, le Note8 s'accompagne par ailleurs aussi d'un petit stylet, le S Pen.

Même si les Galaxy Note en imposaient dans le passé, ce nom vous est probablement surtout familier en raison des problèmes de batterie qu'a connus l'appareil l'année dernière. Il était entre autres question de batteries qui, même après réparation, pouvaient exploser. Ce n'est donc sans doute pas un hasard de constater cette fois que la taille de la batterie a diminuer par rapport à celle qui équipait le Note7. Samsung a également introduit un test de batterie sur 8 points pour tous ses appareils après le tumulte de l'année dernière car l'entreprise ne peut à coup sûr vraiment plus se permettre un nouveau scandale avec son nouveau Note. Ce dernier devrait donc être plus sûr.

L'appareil sera commercialisé le 15 septembre et devrait coûter 999 euros. Samsung est ainsi parmi les premiers à présenter son nouveau smartphone haut de gamme. Cet automne, Apple introduira l'iPhone 8. Quant à Google, elle lancera bientôt le Pixel 2. Et la 'nouvelle' Nokia avait précédemment déjà son produit-phare, le Nokia 8.