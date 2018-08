Le responsable de la sécurité chez Facebook quitte le navire

Stamos est CSO de Facebook depuis 2015 et avait précédemment assumé la même fonction chez Yahoo. Il annonce lui-même qu'il quittera l'entreprise le 17 août et qu'en septembre, il occupera le double rôle d'enseignant et de chercheur à l'université de Stanford.

Dans une réaction adressée au site The Verge, Facebook annonce qu'elle ne remplacera pas Stamos. L'équipe qui, avant, se focalisait spécifiquement sur la sécurité sous la direction de Stamos, serait entre-temps en grande partie disloquée et répartie parmi d'autres départements, afin d'y aborder en interne d'éventuels problèmes sécuritaires. Il faut encore ajouter que l'équipe de Stamos s'était fortement amenuisée ces derniers mois.

Stamos est généralement considéré comme l'un des rares directeurs de Facebook qui acceptait de parler de la sécurité de la plate-forme, même en dehors de l'entreprise. Il y a quelques mois encore, le New York Times annonçait que son départ était imminent, mais que Facebook voulait encore le garder jusqu'en août.

La nouvelle de son départ survient - peut-être pas par hasard - juste après que Facebook a annoncé avoir découvert de nouvelles tentatives d'influence des élections américaines et avoir pris des mesures strictes pour s'opposer aux applis abusant des données de ses utilisateurs.