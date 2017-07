Le président Macron espionné par la Russie sur Facebook

nous apprend l'agence de presse Reuters qui cite des sources proches de l'enquête, notamment un député américain. Trend Micro, une entreprise qui fournit des protections contre les virus, avait déjà indiqué en avril que la Russie avait essayé de pirater la campagne d'Emmanuel Macron. La Russie nie cependant toute implication.

Les sources de l'agence Reuters ont annoncé que des agents des services de renseignements russes s'étaient fait passer pour des amis de collaborateurs d'Emmanuel Macron. Ils espéraient par ce biais approcher certains proches du futur président afin de leur soutirer des informations personnelles. Facebook confirme via Reuters avoir effectivement détecté et bloqué des comptes espions, à la fois grâce à des travaux d'enquête et à des outils de détection automatisés.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.