Le Pixel 2 ouvre un assistant si vous le... pincez

Le rapport confirme que le Pixel 2 est bien fabriqué par HTC, qui avait déjà produit son prédécesseur. Voilà qui met fin aux rumeurs, selon lesquelles LG pourrait fabriquer le nouveau smartphone de Google.

Capteurs de pression

La nouveauté la plus étonnante du Pixel 2 est sa commande par pinçage que le rapport qualifie d''Active Edge'. En pinçant le téléphone, Google Assistant est activé. Cette fonction capitalise sur 'Edge Sense' que HTC avait déjà implémentée dans son U11. Deux capteurs de pression sont installés sur les côtés de l'appareil. Il est possible d'y exercer une pression (pinçage) brève ou plus longue et paramétrer ainsi l'ouverture rapide de l'appareil photo, de Google Assistant ou d'une autre appli. On ne sait pas clairement si la fonction 'Active Edge' permettra d'autres actions encore que l'ouverture de Google Assistant.

Suppression de la prise audio de 3,5mm

L'appareil tournera probablement sur le système d'exploitation Android 8.0.10, le successeur de Nougat. Le Pixel 2 disposera sans doute d'un espace de stockage de 64 Go. Tout comme chez l'iPhone7, la prise casque audio de 3,5 mm disparaît.

La première version du Pixel n'était disponible que de manière limitée chez nous. On ne sait pas encore quand le nouveau produit-phare de Google sortira sur le marché et s'il sera commercialisé en Belgique.