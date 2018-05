Le OnePlus 6 est équipé d'une face arrière en verre et d'une encoche

Hier, OnePlus a présenté son tout nouveau cheval de bataille, le OnePlus 6. Ce qui est étonnant, c'est que l'entreprise, tout comme ses rivaux Apple, LG et Huawei, a accueilli le 'notch' à bras ouverts. Il s'agit en l'occurrence d'une petite encoche pratiquée dans l'écran, là où l'on attend normalement le bord supérieur de ce dernier. A l'entendre, l'entreprise l'a prévue pour pouvoir offrir une taille d'écran maximale et maintenir l'appareil à un format plus compact. Tout comme chez l'Huawei P20, l'encoche peut être noircie par voie logicielle.

En outre, le OnePlus 6 est le premier appareil du fabricant à posséder une face arrière en verre. La plupart des producteurs, comme Apple par exemple, optent pour le verre, afin de supporter la recharge sans fil, mais tel n'est pas le cas du OnePlus 6. Selon OnePlus, le passage au verre va de pair avec une connexion internet plus rapide, car de par sa face arrière en verre, l'appareil supportera des vitesses de téléchargement théoriques d'1 gigabit.

Trois variantes

A présent, veuillez retenir votre souffle à la lecture des spécifications pas piquées des vers de l'appareil. Le OnePlus 6 propose un écran Amoled 19:9 de 6,3 pouces d'une résolution de 2.280 x 1.080 pixels. Le moteur de ce produit-phare n'est autre que le processeur Snapdragion 845 avec Adreno 630.

Le smartphone se décline en trois variantes: 6 Go de RAM/ 64 Go de capacité de stockage (519 euros), 8 Go de RAM/128 Go de capacité de stockage (569 euros) et 8 Go de RAM/256 Go de capacité de stockage (619 euros). En outre, le OnePlus 6 incorpore une batterie de 3.300 mAh, supporte Bluetooth 5, Dash Charge et offre une face avant de type Corning Gorilla Glass 5.

Meilleures performances par faible luminosité

En matière d'appareils photo, de petites améliorations sont à noter. L'agencement à double appareil photo se compose d'un modèle principal de 16 méga-pixels à diaphragme f/1.7 et d'un second modèle de 20 méga-pixels à diaphragme f/1.7. Les deux appareils photo sont à présent équipés de la stabilisation optique de l'image, et le capteur du modèle principal serait de 19 pour cent plus grand que celui du Oneplus 5T. OnePlus a aussi augmenté la taille des pixels de l'appareil photo principal jusqu'à 1,22 µm. En façade, on trouve un appareil photo de 16 méga-pixels à diaphragme f/2.0.

L'objectif était que la structure à double appareil photo aux spécifications améliorées garantisse de meilleures performances dans de piètres conditions lumineuses. Une fonction peu surprenante proposée à présent par OnePlus, c'est le ralenti vidéo à 480 fps et une résolution de 720 pixels. Quelque chose que nous avions déjà vu, mais à un framerate plus élevé, dans des téléphones comme le Samsung Galaxy S9 ou le Sony Xperia XZ2.

Le nouveau cheval de bataille de Oneplus sera disponible en plusieurs teintes: mirror black (noir brillant), silk white (blanc avec effet scintillant) et midnight black (noir mat). Les différents modèles seront disponibles dès le 21 mai via le magasin web de OnePlus.