Le nuage professionnel de Google attire toujours plus de clients

Avec sa plate-forme 'cloud', Google lorgne le marché professionnel, et cela semble porter ses fruits. Lors d'un événement 'cloud' organisé à San Fransisco, l'entreprise a annoncé quelques nouveaux clients en vue, tandis que ses grands concurrents Amazon et Microsoft connaissent toujours plus souvent des problèmes techniques.