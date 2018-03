Le nouveau Raspberry Pi: wifi double bande, meilleur processeur et ethernet plus intelligent

Une nouvelle variante du Raspberry Pi vient d'être présentée. Le mini-ordinateur s'appelle Raspberry Pi 3 Model B+. Il a été complètement amélioré par rapport à son prédécesseur. Rayon look, il n'y a cependant guère de changements étonnants à signaler. Le prix de 35 dollars reste d'application lui aussi.

Gain de performances

Le 'modèle Plus' se caractérise avant tout par un gain de performances. Le nouveau processeur Broadcom BCM2837B0 cadencé à 1,4 GHz est plus sophistiqué que la variante à 1,2 GHz du modèle précédent. Selon la Raspberry Pi Foundation, la nouvelle puce offre aussi une meilleure efficience tant thermique qu'énergétique.

De plus les capacités sans fil ont été étoffées. C'est ainsi que le Pi supporte désormais la double bande wifi 5 et 2,4 GHz, ainsi que Bluetooth 4.1. Le Pi propose aussi des améliorations pour l'internet par câble. Le PC dispose en effet d'un port USB 2.0 permettant d'atteindre des vitesses théoriques de 300 Mbps, contre 100 Mbps pour les modèles précédents.

'Power over Ethernet'

Le connecteur ethernet du nouveau Pi est aussi plus diversifié grâce à la technologie 'Power over Ethernet' (PoE). Le PC peut ainsi être alimenté directement en courant là où il y a une connexion internet fixe. Selon la Raspberry Pi Foundation, PoE était une fonction très demandée par les utilisateurs qui voulaient développer des applications IoT. Provisoirement, ils étaient contraints d'installer des applications tierces sur la plaquette imprimée, afin d'alimenter le Pi en courant via ethernet.

En juillet de l'an dernier, le fondateur de Raspberry Pi, Ebert Upton, avait annoncé la vente de 14 millions de PC. Depuis sa sortie, le Pi était apprécié par les hobbyistes qui recherchaient toutes sortes d'applications créatives et ingénieuses. Mais dans les pays en voie de développement, le mini-ordinateur a permis aussi à des gens de faire connaissance avec un PC.