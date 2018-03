Le nouveau P20 Porsche Design d'Huawei caractérisé par deux primeurs

Le Porsche Design Mate RS sera le premier appareil à la consommation doté d'un capteur d'empreintes digitales sous son écran. Précédemment déjà, Vivo avait certes présenté au salon MWC un appareil intégrant cette technologie, mais il s'agissait d'un prototype. On ne connaît pas encore très bien le degré de précision de fonctionnement de la fonction, du fait qu'elle n'était pas encore activée sur les appareils d'essai mis à disposition des journalistes. Huawei a également prévu un scanner d'empreintes digitales habituel à l'arrière de son téléphone.

Haute capacité de stockage, prix élevé

Par ailleurs, Huawei est le premier fabricant à sortir une mémoire flash de 512 Go pour les smartphones. Récemment, on apprenait que l'entreprise avait enregistré chez un régulateur chinois un appareil offrant une capacité similaire. La variante Porsche Design se déclinera en deux modèles: l'un de 256 Go et l'autre de 512 Go, qui coûteront respectivement 1.695 et 2.095 euros.

Ce qui est étonnant, c'est que cet appareil, contrairement aux P20 et Pro, ne présente pas d'encoche au dessus de son écran. Le logo Porsche Design est par contre bien visible à la base du téléphone. Le Porsche Design Mate RS sera disponible en Europe à partir du 12 avril, selon le site d'infos The Verge. On ne sait cependant pas encore s'il sera commercialisé en Belgique aussi.