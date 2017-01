'Le nouveau Galaxy S8 sortira plus tard que prévu'

L'objectif était de dévoiler le Galaxy S8 fin du mois prochain lors du salon Mobile World Congress de Barcelone, où sont traditionnellement présentés les nouveaux appareils mobiles haut de gamme. Le lancement sera cependant postposé jusqu'à fin mars ou début avril. Selon Mashable et SamMobile.com notamment, ce serait le 18 avril que le S8 serait lancé sur le marché.

Samsung aurait pris cette décision suite aux gros problèmes qu'a connus le Galaxy Note 7. Ce dernier dut en effet être rappelé aussitôt après son lancement au niveau mondial, puis être retiré de la vente, parce que sa batterie présentait un risque de combustion. Cela coûta très cher à Samsung et nuisit gravement à sa réputation.

Sur le réseau social chinois Weibo, des photos du S8 sont déjà apparues. On peut y observer l'absence d'un bouton Home et d'un capteur d'empreintes digitales. Il est toutefois possible que ce dernier soit intégré à l'écran de l'appareil.

Source: Anp