Le nouveau contrôleur Xbox est conçu pour les joueurs souffrant d'un handicap

Microsoft souhaite que son nouveau Adaptive Controller puisse être entièrement utilisé et paramétré selon les desiderata personnels du joueur. Le nouveau contrôleur est en effet spécialement conçu pour les personnes souffrant d'un handicap. Dix-neuf connecteurs de 3,5 mm et tout un éventail d'accessoires différents, comme des boutons et des joysticks, doivent rendre son utilisation plus simple que celle d'un contrôleur standard.

Entièrement ajustable

Chaque bouton qui se branche sur le contrôleur, peut être paramétré individuellement dans un but spécifique selon le jeu. Il est dépendant des besoins et des préférences du joueur pour déterminer quelle position donne les meilleurs résultats. Microsoft a aussi donné sciemment au contrôleur une forme plate, afin qu'il puisse être commande plus facilement. "Je peux paramétrer entièrement à mon gré l'interface du Xbox Adaptive Controller", déclare Solomon Romney, un collaborateur d'un magasin Microsoft, qui est né sans doigts à la main gauche. "A présent, il me serait possible de jouer totalement avec les pieds. Le contrôleur du jeu est désormais adapté à mon corps et à mes préférences, mais je peux ajuster les réglages différemment à chaque fois."

Jouer plus confortablement

Le contrôleur est compatible tant avec Windows 10 qu'avec la console de jeu Xbox One. Son design a été conçu en concertation avec diverses organisations soutenant les personnes souffrant d'un handicap. Un exemple d'une telle organisation: AbleGamers Charity, qui veut aider les joueurs handicapés à exercer leur hobby d'une manière plus confortable.

L'Adaptive Controller peut aussi être combiné à un contrôleur ordinaire grâce à la fonction copilote de Microsoft. Il est ainsi possible de commander un jeu avec deux contrôleurs en même temps.

Le nouveau contrôleur sera commercialisé en automne au prix de 100 dollars, mais aucun prix n'a encore été communiqué pour le marché européen.