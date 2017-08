Le Nokia 8 devrait orienter HMD vers le segment premium

Après les Nokia 3, Nokia 5 et Nokia 6, HMD Global, l'entreprise qui exploite à présent la marque Nokia, entend introduire un appareil haut de gamme rivalisant avec l'iPhone, le Samsung Galaxy S8, l'Huawei P10 et le HTC U11.

Cet appareil sera équipé d'un processeur Snapdragon 835, de 4 Go de RAM, de 64 Go d'espace de stockage et d'une batterie de 3.090 mAh avec Quickcharge. Il s'agit de la même puce que celle qu'on trouve dans le HTC U11. Le Nokia coûtera 599 euros, soit plus ou moins le même prix que l'Huawei P10, mais plus abordable que la plupart des autres smartphones premium dans ce segment.

Nokia n'a provisoirement pas encore entièrement convaincu avec ses smartphones bon marché, mais l'entreprise revoit à présent résolument ses spécifications vers le haut. On trouvera en effet sur le nouveau modèle deux appareils photo de 13 méga-pixels à l'arrière. Il résistera en outre aux éclaboussures d'eau et sera doté d'un capteur d'empreintes digitales. A noter tout spécialement la fonction permettant l'utilisation simultanée des appareils photo avant et arrière pour les diffusions en direct (livestreams).