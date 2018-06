Le moteur de recherche en confidentialité Startpage.com accueille la légende de la cryptographie Phil Zimmermann

Phil Zimmermann a déjà été plusieurs fois récompensé pour son engagement en faveur de la technologie et des droits numériques des citoyens. Il y a deux ans, il s'est vu remettre un doctorat honoris causa de l'ULB. Il figure également dans l'Internet Hall of Fame.

Cette reconnaissance, il la doit essentiellement à PGP, cette technique de cryptage qu'il a conçue au début des années nonante. PGP est l'acronyme de 'Pretty Good Privacy' et rend le contenu des courriels illisible, sans disposer de la clé numérique secrète ad hoc.

Par la suite, Zimmermann aida à fonder l'entreprise Silent Circle, qui introduisit le Blackphone notamment. Il y a plusieurs années, cet appareil passait pour être le premier smartphone accordant la priorité à la confidentialité et à la sécurité. Mais le succès ne fut pas au rendez-vous. "Je pense que le Blackphone était une erreur", déclare Zimmermann à ce propos. Et d'expliquer qu'il avait lancé un avertissement, avant même que le téléphone ne soit lancé sur le marché, mais son avis ne fut pas pris suffisamment en compte. "J'ai quitté Silent Circle, il y a un peu plus d'un an", précise-t-il.

Zimmermann déménagea ensuite aux Pays-Bas. Depuis lors, il enseigne la cryptographie à la TU Delft. Il habite La Haye, où est située aussi l'entreprise à l'initiative de Startpage.com, une alternative à Google, faisant la part belle à la confidentialité. C'est donc là qu'il va à présent poser ses valises, comme il l'explique: "Startpage a réussi à me convaincre de rejoindre son équipe en place, parce que sa connaissance des applications de confidentialité et la mienne se complètent parfaitement. Elle propose un cryptage qui est compatible avec PGP. Elle utilise donc le protocole que j'ai développé il y a 25 ans."

PGP a récemment été dans la ligne de mire, après qu'il soit apparu que des mails cryptés pouvaient quand même être lus par des tiers. Zimmermann signale cependant que cette faille va de pair avec les rapports qu'entretiennent le client e-mail et html et pas avec le protocole Open-PGP en tant que tel.

Startpage dispose elle-même aussi d'un service e-mail basé PGP: Startmail. Zimmermann a été du reste recruté surtout pour fournir une assistance technique en la matière. "J'ai déjà fait en sorte que le service e-mail ne soit pas vulnérable à la faille EFAIL", explique-t-il.

Robert Beens, CEO de Startpage.com, se réjouit de la venue de Zimmermann: "Zimmermann va renforcer notre équipe de développeurs dans la mise au point de notre service e-mail et nous aidera à rester novateurs et à la pointe dans le domaine de la confidentialité ('privacy')."