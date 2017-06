Le Mossad va investir dans de la technologie d'espionnage

Le Mossad recherche des technologies dans différents domaines, dont la robotique, la miniaturisation et le cryptage. Le service secret israélien est également en quête de méthodes automatisées en vue de collecter des renseignements dans des documents, ainsi que de nouveaux moyens d'effectuer des missions de manière encore plus discrète.

Le fonds d'investissement Libertad qui va être créé dans ce but, jugera et accompagnera les différents projets qui lui seront soumis. Les entreprises qui seront prises en considération, pourront obtenir jusqu'à un demi-million d'euros. Toute entreprise peut s'enregistrer, même des firmes étrangères. Celles qui se verront attribuer un subside, conserveront les droits sur leur technologie et pourront la commercialiser

Le premier ministre Benjamin Netanyahu a conçu un bref clip vidéo sur Twitter qui passe en revue de possibles technologies d'avenir. Il y déclare que le Mossad entend rester à la page dans sa mission principale qui est d'assurer la sécurité d'Israël.