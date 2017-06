Le marché européen des serveurs s'enfonce davantage encore

IDC a calculé les revenus des fabricants de serveurs au premier trimestre de cette année et en est arrivé à 2,7 milliards de dollars, ce qui représente un recul de 12,7 pour cent en comparaison avec la période correspondante de 2016. 530.000 appareils ont été vendus en tout, soit 1,4 pour cent en moins que l'année dernière.

Dans l'ensemble, IDC observe un glissement du marché d'une technologie à une autre. C'est ainsi que l'analyste a enregistré un net recul des serveurs multi-noeud standards. La plus forte hausse est à mettre à l'actif des 'custom' multinode servers qualifiés d'ODM Direct (Original Design Manufacturer). Il s'agit là d'entreprises qui fabriquent des appareils à la mesure de leurs clients. Les livraisons de 'custom' multinode servers a progressé de 101,1 pour cent d'une année à l'autre, et la hausse des revenus correspondants a été de 72,4 pour cent.

Parmi les fabricants, c'est HPE qui est encore et toujours le plus important fournisseur de serveurs en Europe avec une part de marché de 34 %. Dell se classe deuxième avec 21,2 % et a été le seul grand fournisseur à progresser. IBM a complètement disparu du top cinq. "Les rentrées provenant des serveurs continuent de diminuer en Europe au premier trimestre de 2017", déclare Michael Ceroici, research analist chez IDC. "C'est surtout IBM qui a vu ses rentrées serveurs régresser de 50,3 %, en raison de la réduction des fournitures de modèles 'non-x86' et d'une tendance aux cycles de renouvellement plus longs."