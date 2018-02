'Le marché des GPU en recul malgré la popularité du crypto-mining'

Même si les prix des puissantes cartes vidéo a progressé à cause de la popularité de l'extraction de crypto-monnaies, 2017 fut une année plutôt maigre au niveau des ventes mondiales de GPU. Un rapport d'étude de l'analyste de marché Jon Peddie Research (JPR) montre que l'année dernière, on a vendu 4,8 pour cent de puces graphiques en moins pour les ordinateurs de bureau et portables en comparaison avec l'année précédente.

AMD a cependant vu sa part de marché croître de 8,1 pour cent à 14,4 pour cent l'année dernière, tandis que ses concurrents Intel et Nvidia accusèrent toutes deux un recul. Nvidia a régressé de 6 pour cent à 17,5 pour cent, et Intel a reculé de 2 pour cent à 68,1 pour cent.

Ruée sur le haut de gamme

Malgré les piètres chiffres, 2017 fut quand même l'année qui a vu la percée de l'extraction des crypto-monnaies. L'an dernier, les crypto-mineurs ont dépensé en tout 776 millions de dollars dans des puces graphiques. Les prix des cartes vidéo haut de gamme ont augmenté en raison de la demande croissante. En Allemagne, la ruée a été si forte que Nvidia a demandé aux distributeurs d'accorder la priorité aux joueurs sur les crypto-mineurs.

JPR estime cependant que la demande des crypto-mineurs a entre-temps atteint son apogée. "Nous nous attendons à ce que la demande des mineurs aille en diminuant en raison des augmentations de prix. Les joueurs peuvent du reste compenser en partie ce supplément en extrayant eux-mêmes des crypto-monnaies, lorsqu'ils ne jouent pas", affirme-t-on chez JPR.