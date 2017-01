Le livre 1984 d'Orwell connaît un grand succès sur Amazon suite aux 'faits alternatifs' de Trump

Orwell avait publié son grand classique en 1949. Le livre évoque un monde dystopique dans lequel les gens se parlent dans une nouvelle langue, Newspeak, qui associe deux affirmations contradictoires. Orwell dresse une image angoissante d'un monde où il n'y a plus de médias libres et où les informations ne sont distillées que par le ministère de la vérité présentant ce qu'il appelle des 'faits alternatifs'.

Hausse des ventes grâce à Trump

Les ventes de 1984 progressent nettement depuis que Donald Trump est devenu le nouveau président des Etats-Unis. Le lendemain de son investiture, son responsable de presse Sean Spicer s'est insurgé contre l'information selon laquelle il y avait moins de monde lors de la prestation de serment de Trump que lors de celle de Barack Obama en 2009. Des photos aériennes et le nombre de voyageurs dans le métro de Washington ont certes confirmé la différence en nombre de visiteurs présents entre Obama et Trump. Mais Spicer l'a démenti et a même été jusqu'à affirmer que le nombre de visiteurs lors de la prestation de serment de Trump était le plus élevé dans l'histoire des Etats-Unis.

La cheffe de campagne Kellyanne Conway est allée encore plus loin lorsqu'on l'interrogea sur les propos incorrects tenus par le responsable de presse et parla de 'faits alternatifs' que le gouvernement Trump voulait présenter. 1984 d'Orwell est en vente sur Amazon au prix de 7,75 euros.