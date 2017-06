Le lancement d'Itsme perturbé par des 'maladies infantiles' (update)

Itsme est une initiative de quatre grandes banques et des opérateurs télécoms. Elle offre un contrôle d'identité en ligne sûr à l'aide de votre carte SIM. Mais l'euphorie du lancement d'hier contraste nettement avec les premières réactions. Quiconque n'est pas client chez BNP Paribas Fortis, ING, KBC ou Belfius ne peut s'enregistrer que via l'eID, mais cette fonctionnalité laisse à désirer.

Et si vous voulez vous enregistrer via la banque, vous devez souvent essayer une deuxième, voire une troisième fois ou bien vous devez faire face à des plantages et à des ratés. Il y a le fait aussi que l'appli, à l'exception d'une poignée de partenaires de lancement, n'est encore utilisable nulle part.

Kris De Ryck, qui dirige l'entreprise à l'initiative d'Itsme, confirme l'existence de problèmes, mais ajoute aussitôt que la situation va rapidement s'améliorer: "Nous avons effectué hier dix mille activations réussies. Mais nous avons observé un hic ce matin." Initialement, on pensait qu'il s'agissait d'un problème de capacité, mais entre-temps, il semble que ce soit un bug.

Le bug ne porte cependant que sur l'enregistrement. "Une fois que vous êtes enregistré, vous pouvez effectuer parfaitement vos transactions. Mais vous pouvez parfois, il est vrai, connaître des difficultés pour vous enregistrer."

Autre restriction: l'eID n'est pas encore supportée, alors que c'est la seule méthode d'enregistrement possible pour quiconque n'est pas client de l'une des quatre grades banques participantes. En outre, vous ne pouvez pas encore vous connecter à toutes les banques participantes avec Itsme. Pour ce faire, il convient d'attendre qu'elles actualisent elles-mêmes leur module de login sur leur site ou appli.

"Nous nous attendons à ce que cette fonctionnalité eID soit disponible début juillet. Les banques et les opérateurs télécoms concernés vont eux-mêmes aussi utiliser Itsme, mais son déploiement dépend de leurs propres releases." De Ryck s'attend à ce que cela se fasse dans les 3-4 prochains mois.

Enfin, l'appli n'est pas facile à trouver dans le Play Store d'Android, sauf avec un lien direct . De Ryck n'a pas d'explication cette fois, mais il est possible que cela soit dû au fait qu'il existe pas mal d'applis du même nom, alors que celle de Belgian Mobile ID est toute récente.

Update 10H30': La plupart des problèmes d'enregistrement de l'appli seraient à présent résolus. "Hier et cette nuit, nous avons effectué plusieurs interventions et nous n'enregistrons actuellement plus de difficultés d'enregistrement", déclare Kris De Ryck. Il n'exclut cependant pas que ci et là, il puisse encore y avoir un obstacle, mais le service devrait fonctionner comme il se doit pour les nouveaux utilisateurs. Pour l'instant, Belgian Mobile IT se concentre encore sur le suivi des utilisateurs bloqués dans le processus.

Les problèmes sont en tout cas un contrecoup à la fête que représentait le lancement d'Itsme, mais aussi pour les parties impliquées. De Ryck ne trouve cependant pas que l'appli a été lancée trop tôt: "Le produit est suffisamment mature, mais plusieurs petites choses ont joué en sa défaveur comme la difficulté de l'enregistrement, ce qui est regrettable. Nous espérons pouvoir résoudre définitivement ce problème dans les plus brefs délais."