'Le jouet intelligent, un danger pour le respect de la vie privée des enfants'

Le jouet interactif peut représenter un danger pour le respect de la vie privée de l'enfant qui l'utilise. Les petits animaux et autres jeux intelligents intègrent en effet non seulement des capteurs, micros et caméras, mais conservent aussi des données liées à la voix, au comportement et à l'emplacement. Voilà la mise en garde lancée par le FBI américain.