Le géant chinois des recherches Baidu perd un expert AI

Baidu, qui occupe en Chine quasiment la même position que Google en Occident, est la sixième plus grande entreprise au monde. Alors que ce géant chinois des recherches se basait initialement surtout sur les idées de son pendant occidental, il investit à présent massivement dans la recherche fondamentale. C'est ainsi que l'entreprise a créé plusieurs centres de recherche spécialisés en données massives (big data) et en 'deep learning' (apprentissage profond) en Californie. Et au début de l'année, c'est un labo de réalité augmentée qui est venu s'y ajouter.

Ces centres étaient jusqu'à présent encore dirigés par Andrew Ng. Sous sa direction, Baidu a accompli d'importants progrès dans la technologie de la reconnaissance vocale. Son équipe a travaillé aussi sur les voitures autonomes, la reconnaissance du visage et sur du software pour appareils commandés par la voix. Le départ de Ng jette donc un sacré froid sur les hautes ambitions AI de Baidu. L'entreprise n'a pas encore annoncé de successeur à Ng.

I will be resigning from Baidu and opening up a new chapter of my work in AI. Details here: https://t.co/YebSl9ZxD8 -- Andrew Ng (@AndrewYNg) 22 maart 2017

Prochaine étape?

Avant d'être actif chez Baidu, Ng avait créé le Google Brain Team, un projet de recherche de Google en matière d'apprentissage profond. On ne sait pas où Ng va pouvoir peaufiner encore son expertise AI, même s'il a suggéré sur son blog que cela pourrait être en dehors du monde technologique: "En tant que fondateur du projet Google Brain et de par ma fonction chez Baidu, j'ai transformé deux entreprises technologiques en entreprises AI. Mais l'impact de l'intelligence artificielle peut aussi être incroyablement grand en dehors de ce secteur. Il existe encore tellement d'opportunités. Je souhaite que nous nous déplacions bientôt tous dans des voitures autonomes, que nous dialoguions de manière naturelle avec nos ordinateurs et que les robots d'assistance comprennent ce qui ne va pas chez nous."

Ng est aussi connu comme le cofondateur de la plate-forme éducative en ligne Coursera, sur laquelle il organise lui-même des causeries incroyablement populaires sur l'apprentissage machine.