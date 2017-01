Le géant chinois des recherches Baidu inaugure un labo AR

Baidu, le pendant de Google en Chine, annonce l'ouverture d'un laboratoire de réalité augmentée. L'objectif est d'imbriquer le numérique dans le monde qui nous entoure. Cet AR Lab est le quatrième centre de recherche spécialisé mis en oeuvre par Baidu, après un Big Data Lab, un Silicon Valley Lab et un 'Institute of Deep Learning'.

L'entreprise est depuis assez longtemps déjà active dans le secteur AR. L'année dernière, elle lança ainsi la plate-forme AR 'DuSee', qui permet aux utilisateurs de placer une fine couche d'animation sur leur environnement réel. Quand on recherche quelque chose dans les applis Mobile Baidu ou Baidu Maps, on obtient par exemple toutes sortes d'effets AR. Baidu collabore également avec des entreprises telles L'Oreal Chine, Lancôme et Mercedes-Benz, afin d'afficher de la publicité en réalité augmentée dans ses applis.

Contrairement à Microsoft et son Hololens et à Google avec ses Glass il y a quelque temps, Baidu concentre donc son AR entièrement sur le smartphone ordinaire, ce qui est peut-être une opération judicieuse vu le succès de Pokemon Go pour ne citer que ce jeu. "L'AR nous permet d'imbriquer le monde virtuel dans le monde réel et impacte la façon dont nous expérimentons notre environnement", déclare Zhonqun Wu, directeur du nouveau laboratoire, au site technologique TechCrunch. "Nous avons déjà enregistré une forte croissance du marketing AR et nous nous attendons à ce que d'autres secteurs industriels suivent le mouvement."