Le fondateur de Wikipedia n'est plus le bienvenu à World Cities Expo d'Istanbul

World Cities Expo organisée entre le 15 et le 18 mai à Istanbul est consacrée au développement des villes intelligentes. Précédemment, le conseil communal avait pourtant envoyé une invitation à Wales. Son nom est à présent supprimé de la liste des invités. Dans un communiqué sur le site web de la ville, on peut lire: "...Le fondateur de Wikipedia, Jimmy Wales, ne fait plus partie de la liste des invités à World Cities Expo. Il a été informé de cette décision". On ne sait pas pourquoi Wales n'est plus en odeur de sainteté.

Cette annonce intervient après que Wikipedia ait été bloquée en Turquie, il y a quelques jours. Selon le média public turc, cette décision a été prise, parce que Wikipedia a refusé de supprimer sur l'encyclopédie en ligne un contenu indiquant que le gouvernement turc soutient des activités terroristes. En guise de réaction, Wales a posté ce message sur Twitter: "L'accès à l'information est un droit de l'homme fondamental. Je me tiendrai toujours du côté du peuple turc, afin de lutter conjointement avec vous en faveur de ce droit." Ces dernières années, la Turquie a régulièrement bloqué l'accès à des sites populaires tels Facebook ou Twitter après des événements tels que des manifestations de protestation ou des attaques terroristes.