Le fabricant de l'iPhone, Foxconn, prêt à entrer à la bourse

La valeur de Foxconn est évaluée à 400 milliards de yuans, soit plus de 51 milliards d'euros après conversion. C'est autant par exemple qu'une entreprise confirmée comme Sony. Son chiffre d'affaires de plus de 45 milliards d'euros l'an dernier était comparable à celui enregistré par des géants boursiers américains tels Disney et HP Inc.

En Occident, Foxconn est surtout connue pour être le fournisseur d'Apple, mais la firme fabrique aussi un large éventail d'autres produits technologiques pour différentes entreprises. La société-mère de Foxconn, Hon Hai, ambitionne de développer elle-même de la technologie et a annoncé dans son prospectus vouloir investir 3,5 milliards d'euros dans la recherche et le développement. (ANP)