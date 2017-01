Le directeur de Sony Entertainment rejoint Snapchat

Lynton a informé de son départ les collaborateurs de Sony Entertainment par mail. Il travaillait dans cette entreprise depuis treize ans. C'est sous sa direction que Sony enregistra de grands succès, mais fut aussi la victime d'un énorme piratage. On savait depuis pas mal de temps déjà que Lynton avait noué des liens étroits avec Snap. Il fut en effet l'un des premiers à investir dans le service de chat. ''Vu la croissance de Snapchat - et mon rôle et ma responsabilité toujours plus grands dans cette entreprise -, j'ai récemment décidé que le moment était venu de la rejoindre'', a écrit Lynton à son personnel.

Sous la direction de Lynton, Snap Inc. fera son entrée à la Bourse. Les actions seront probablement disponibles en mars. Snap espère récolter ainsi quelque 4 milliards de dollars, ce qui porterait, selon une estimation, sa valeur totale à 25 - 35 milliards de dollars. Avec cet apport financier, Snapchat entend concurrencer Google et Facebook.