Le développeur de 'Fortnite' va offrir des récompenses pour un montant de 100 millions de dollars

Ces 100 millions de dollars seront utilisés pour alimenter les prix pour toutes les compétitions de la saison 2018-2019, la première session officielle consacrée à Fortnite. Il s'agit en l'occurrence du montant de prix le plus élevé en e-sports. Le record précédent était de 37 millions de dollars pour les compétitions 'Dota 2' en 2017. Ce jeu du développeur Valve est présent depuis assez longtemps déjà dans l'e-sports.

Le jeu 'Fortnite', sorti en juillet 2017, est très vite devenu l'un des jeux vidéo les plus populaires du moment. En janvier, il comptait plus de 45 millions de joueurs, selon Epic Games. Dans ce jeu de tir à la troisième personne, cent joueurs en ligne sont largués sur une île, où ils peuvent trouver des armes. Le but du jeu est d'éliminer les adversaires et d'être l'ultime survivant et ce, alors que le champ d'action se réduit sans cesse. Ce genre de jeu est aussi appelé 'Battle royale'. Autre jeu similaire: PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), lancé en mars 2017, et qui a lui aussi rapidement gagné en popularité.

Il y a un vaste marché pour les sports électroniques (e-sports). Dans les pays voisins, l'attention pour les tournois d'e-sports n'a cessé de croître à un rythme accéléré, mais la Belgique, elle, accuse du retard. Au niveau mondial, notre pays se classe à la 42ème place pour ce qui est des récompenses financières totales. Vendredi dernier, Proximus a cependant annoncé vouloir miser pleinement sur l'e-sports avec trois compétitions et une nouvelle chaîne.