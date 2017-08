Le Danemark inflige des amendes à des chauffeurs d'Uber

Le quatuor devra s'acquitter d'une amende de plus de 93.000 euros en tout. Conjointement, ils auraient en 2015 effectué à coup sûr 7.700 courses de taxi illicites. Entretemps, l'entreprise a stoppé ses activités dans ce pays nordique et ce, en raison de l'entrée en vigueur de nouvelles règles s'appliquant aux firmes de taxi. C'est ainsi que ces dernières ne peuvent plus calculer le prix d'une course au moyen d'un smartphone. Or c'est précisément ce que fait Uber. En outre, l'installation d'un taximètre est rendue obligatoire dans les voitures exploitées à des fins de taxi.

La Justice danoise attend à présent de voir si les quatre chauffeurs sanctionnés iront en appel. Le lancement des procédures à l'encontre des 1.500 autres chauffeurs en dépendent.