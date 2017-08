'Le contrôleur SEC examine le projet d'entrée à la Bourse de Spotify'

La haute direction de Spotify a entre-temps rencontré des représentants du SEC. Ces derniers voulaient en effet connaître certains détails à propos du projet de l'entreprise suédoise.

En entrant à la Bourse, les entreprises veulent généralement récolter de l'argent auprès de nouveaux investisseurs et se faire mieux connaître, mais tel n'est pas le cas de Spotify. L'entreprise ne souhaite pas émettre de nouvelles actions, mais simplement enregistrer à la Bourse ses actions existantes déjà aux mains d'investisseurs.

Les cotations directes sont inhabituelles à New York. Au Nasdaq, cela n'est arrivé que quelques fois et même jamais au New York Stock Exchange (NYSE). Spotify voudrait entrer à la Bourse fin de cette année ou début 2018.