Le concept-smartphone aux bords d'écran ultrafins de Vivo

L'Apex est le tout récent prototype présenté par Vivo au MWC. Outre un écran, dont un tiers environ peut être utilisé en tant que capteur d'empreintes digitales, ce téléphone dispose aussi d'un appareil à selfies amovible et n'utilise pas de haut-parleurs, mais des vibrations pour produire le son. Résultat? Des bords ultrafins d'1,8 mm seulement en haut et sur les côtés, et de 4,3 mm en bas non occupés par l'écran.

Pour y arriver, Vivo exploite trois technologies différentes. Il y a d'abord et surtout le principe du capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran, ce qui autorise l'une ou l'autre nouvelle possibilité. Vous ne devrez ainsi plus faire scanner votre doigt en un emplacement spécifique, mais vous pourrez utiliser pour ce faire quasiment toute la partie inférieure de l'écran. De plus, plusieurs empreintes digitales pourront désormais être scannées simultanément, pour une sécurité encore accrue.

Ensuite, on ne retrouve ici pas d'appareil à selfies à l'endroit habituel en haut du téléphone. Vivo le dissimule en effet à l'intérieur même du smartphone. Lorsqu'une prise de vue doit être réalisée, l'appareil peut être sorti en 0,8 seconde. Cela permet de gagner encore quelques millimètres cruciaux.

Ce qui 'manque' sur le Vivo Apex, ce sont donc les haut-parleurs. L'appareil peut certes produire du son, mais différemment. Les panneaux OLED composant l'écran peuvent en effet vibrer pour produire le son. Vivo appelle cette technologie 'SoundCasting'. Ce n'est pas la première fois qu'on découvre pareille technologie sur un smartphone, puisque Xiaomi avait déjà fait quelque chose de similaire avec son Xiaomi Mi Mix.

Même si toutes ces technologies combinées se traduisent effectivement par un un smartphone opérationnel, Vivo déclare ne pas vouloir vendre l'Apex sous cette forme. Provisoirement, l'entreprise s'en tiendra donc à un prototype, dont les différentes idées seront probablement mises en oeuvre sur d'autres modèles.