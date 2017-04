Le coach des managers Butterfly nommé aux Webby Awards

"Butterfly a été pensé pour les jeunes managers qui sont souvent mal coachés", explique Marcus Perezi-Tormos, l'un des trois co-fondateurs bruxellois de la plateforme. Chaque semaine, un questionnaire est envoyé aux membres de l'équipe, leur posant une question simple: "comment vas-tu? ". Les travailleurs peuvent alors répondre via des smileys reflétant leur état d'esprit pour la semaine écoulée. Butterfly leur pose aussi des questions sur cinq paramètres: les rôles et responsabilités au sein de l'équipe, le management, la collaboration, l'environnement de travail et l'équilibre vie professionnelle-vie privée. Un rapport est ensuite envoyé aux chefs d'équipe accompagné de mesures à mettre en place. "Notre projet vise à remplacer l'encadrement des managers qui coûte souvent très cher", note encore le co-fondateur.

Basée à New-York, la start-up travaille avec des entreprises comme la RTBF et Waterlink en Belgique, mais aussi Ticketmaster, Citibank, GE (General Electric). Les Webby Awards récompensent les applications, plateformes ou campagnes qui remportent le plus de succès sur internet chaque année. Parmi les dizaines de nominés, on trouve des stars comme StRanger Things de Netflix, Pokémon Go ou Tinder. Butterfly, lui, concourt aux côtés de Nike On Demand, Giphy et Hipmunk. Les gagnants seront proclamés le 25 avril.