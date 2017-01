Le CIO est le fondement de la créativité et de la croissance

CIO: supporter, mais aussi aider à la croissance

La tâche du CIO était jusqu'il y a peu univoque: rendre le personnel efficient et automatiser les processus de son entreprise en acquérant et en mettant en oeuvre des technologies. Il aspirait à une gestion interne fluide de l'entreprise et y faisait tourner les systèmes.

En cette ère numérique, le CIO change son fusil d'épaule: il recherche à présent des façons de faire progresser son entreprise. Les managers lui demandent de réfléchir aussi avec le métier. Comment dès lors décrire sa nouvelle occupation? Rechercher comment la technologie va faire... croître son entreprise.

La transformation numérique dans l'entreprise

Le CIO est l'ambassadeur de la transformation numérique. Il confie aux employés, clients et partenaires les outils et les informations ad hoc pour trouver de nouvelles sources de revenus (numériques). Conséquence? Une volte face dans les modèles du métier. Et de nouveaux produits ou services, qui ont vu entièrement le jour grâce à l'évolution numérique.

Voilà qui exige de la créativité et un esprit innovant de la part du CIO. Mais l'innovation en vaut la peine: le chemin vers le succès durable s'en trouve ainsi aplani.

Le CIO en tant que stratège numérique

Le rôle du CIO a fondamentalement changé. Il utilise la technologie pour créer des atouts pour son organisation, ce qui exige des efforts de sa part. Pourtant, il rend sa fonction d'autant plus indispensable. Outre ses tâches IT quotidiennes, il élabore une stratégie numérique qui amplifie la portée de son entreprise.

Vision innovante

Première étape? Réfléchir de manière innovante. A propos de la technologie et de la façon de supporter la mission de l'entreprise. C'est que la technologie relie les gens aux données et veille à ce qu'ils prennent des décisions à la fois meilleures et en temps opportun. Dans toujours plus d'entreprises, elle est même à la base du modèle commercial et la principale source de rentrées, comme chez Uber et Airbnb.

En résumé, la technologie fait la une dans toujours plus d'entreprises. Et c'est au CIO qu'il appartient de mettre en oeuvre stratégiquement les données, les logiciels, le matériel et les nouvelles technologies. Et de créer de nouvelles opportunités. Quels sont ses principales cibles?

Innovation: le CIO connaît les plus récentes technologies. Il ne va cependant pas se focaliser aveuglément sur les tendances. Il choisit l'architecture qui convient et la meilleure plate-forme pour réduire les coûts et accroître la productivité. L'innovation est toujours davantage considérée comme faisant partie de la stratégie de l'entreprise. Mais le personnel doit aussi se sentir impliqué. Le CIO opte pour des outils et des technologies qui stimulent la créativité des collaborateurs.

Analyse: le CIO met de l'ordre dans la surabondance de données que la technologie génère. Il détermine quelles données sont utiles et comprend la manière dont l'entreprise peut les utiliser et les proposer au mieux. L'information est transférée là où c'est nécessaire au sein de l'organisation, et elle influence ainsi les choix de la direction.

Façonnement: le CIO est responsable des systèmes techniques fondamentaux qui feront croître l'entreprise. En implémentant des solutions et des outils, chaque équipe fonctionne de manière plus fluide au sein de l'organisation. Exemple: la Finance recherche des moyens pour contrôler les coûts et limiter les dépenses. Les RH réclament des solutions innovantes pour supporter les collaborateurs. Et la vente a besoin d'outils pour effectuer des prévisions plus correctes.

Sécurité: grâce à la croissance numérique, les données aboutissent de plusieurs manières chez les tout un chacun. Et ce n'est pas sans risque. Le CIO doit sécuriser les données des clients, des utilisateurs, des partenaires et de l'entreprise dans son ensemble. Il veille à la sécurité dans chaque couche de la solution.

Le CIO a-t-il accès aux technologies ad hoc? Dans ce cas, il aura un impact sur le succès de l'entreprise dans son ensemble.

L'importante vague technologique incite le CIO à opter pour une architecture IT maniable et évolutive. Ses outils? Une infrastructure basée sur le nuage et d'autres plates-formes flexibles. Voilà comment il prépare son organisation pour l'avenir.

Imaginer des stratégies de croissance créatives pour une organisation? C'est là un job unique en son genre. Le CIO combine en effet la connaissance de l'entreprise et une expertise technologique approfondie. La technologie choisie offre des atouts à l'organisation et accorde la priorité aux intérêts de l'utilisateur. Le CIO y parvient-il? Si oui, chaque couche de son organisation ne peut que s'en féliciter.