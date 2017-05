Le chiffre d'affaires de Facebook croît encore

Au premier trimestre de 2017, le chiffre d'affaires s'est établi à 8 milliards de dollars. Il s'agit là d'une progression de 49 pour cent par rapport au trimestre correspondant de l'année dernière, mais c'est aussi plus que les 7,2 milliards de dollars prévus par les analystes. Les publicités mobiles ont représenté 85 pour cent des apports, contre 82 pour cent un an plus tôt.

Le bénéfice de l'entreprise au premier trimestre a été de 3,1 milliards de dollars. Le directeur Mark Zuckerberg a indiqué qu'il s'agissait là d'un bon début d'année. Et d'ajouter que son entreprise continuera de développer des applications, afin de supporter en permanence une 'forte communauté mondiale'.