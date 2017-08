Le CEO d'Infosys s'en va

Vishal Sikka, le CEO d'Infosys, a remis sa démission et ne travaillera donc plus pour le deuxième plus grand exportateur IT d'Asie. Dans un message posté sur son blog, il indique que son départ est dû aux rumeurs et critiques ciblant ses prestations. Il convient ajouter que l'homme éprouve depuis quelque temps des problèmes relationnels avec l'un des co-fondateurs d'Infosys, Narayana Murthy. Ce dernier l'accuse en effet de se soustraire notamment aux contrôles gouvernementaux, tout en ajoutant que Sikka s'est réservé à lui-même et à quelques-uns de ses collaborateurs des gratifications extravagantes. Selon Sikka, ces rumeurs l'empêchent de continuer d'effectuer son travail.

C'est en 2014 que Sikka avait quitté SAP pour rejoindre Infosys qu'il dirigeait depuis trois ans. Il y restera provisoirement en qualité d'executive vice chairman et recevra à ce titre un salaire annuel d'un dollar, jusqu'à ce qu'un nouveau CEO soit nommé. L'actuel COO Pravin Rao assumera entre-temps la fonction de CEO ad intérim. Le conseil d'administration de l'entreprise indique regretter le départ de Sikka. Après cette annonce, le cours de l'action Infosys a régressé de 7,6 pour cent.