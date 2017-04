Le CEO d'Huawei ne voit pas l'utilité des montres intelligentes

"Je me demande toujours à quoi peuvent bien servir de telles montres, puisque nous disposons de smartphones", a ainsi déclaré Xu lors d'un événement organisé par Huawei en Chine, selon le journal South Morning China Post. "Lorsque l'équipe d'Huawei me présente avec enthousiasme ses idées, je leur rappelle de réfléchir quant à savoir si le produit répond à un besoin sur le marché."

Huawei a récemment encore lancé la 'Watch 2' et la 'Watch 2 Classic' intégrant Android Wear 2.0. C'est en 2015 que l'entreprise a sorti sa première montre intelligente, mais comme on le constate, tout le monde - et non des moindres - en son sein n'en est pas tellement heureux.

Selon les analystes, le marché des montres connectées ne croît pas aussi vite que prévu. Ces montres pâtissent souvent d'un manque d'identité, et la valeur ajoutée de ce genre d'achat n'est pas toujours manifeste pour le grand public. En outre, une grande partie des consommateurs n'utilise plus le gadget après quelque temps.