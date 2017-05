Le Centre pour la Cyber-sécurité veut former des fonctionnaires à la sécurité numérique

Ces formations seront surtout destinées aux responsables IT. Elles seront organisées en collaboration avec l'Institut de Formation de l'Administration fédérale (IFA) et se focaliseront sur la gestion de la sécurité. Quelque 500 fonctionnaires suivront les cours cette année.

Il y aura tant des formations pour les collaborateurs IT susceptibles d'utiliser une base générale que des formations poussées pour les collaborateurs régulièrement confrontés à des problèmes de cyber-sécurité. Selon le site web du Centre, les candidats auront entre autres le choix entre un 'bootcamp' technique, la sécurité réseautique, la sécurité des plates-formes ou le piratage (hacking). "Pour être plus malins que les pirates, mieux vaut adopter soi-même une position d'attaque", peut-on lire sur le site à propos de cette dernière formation. "Cette formation vous apprendra comment quelqu'un pourrait pénétrer dans vos systèmes, et ce que vous devez faire pour l'éviter."

"L'objectif est de former ce qu'on pourrait appeler des ambassadeurs de la cyber-sécurité, qui propageront ensuite leur connaissance au sein de leur service", affirme Nathalie Van Raemdonck, project manager à l'IFA. "Si nous voulons que nos réseaux informatiques fédéraux soient bien protégés, une bonne formation en cyber-sécurité s'avère cruciale". Des fonctionnaires en dehors du secteur IT pourront s'inscrire également. Ils recevront un cours d'e-learning afin d'améliorer leur bagage.