Le CeBit se mue en festival technologique d'été

Voici 31 ans, le Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation(CeBit) ouvrait ses portes. Dans les années qui suivirent, le CeBit deviendra le plus important salon technologique d'Europe. Mais ces dernières années, le nombre de visiteurs n'a cessé de diminuer. C'est notamment le succès du Mobile World Congress de Barcelone, qui se tient juste avant le CeBit et qui a connu une forte croissance ces 10 dernières années, qui a contraint le CeBit à se réinventer.

Une refonte qui passe par un climat plus propice. "Nous avons presque tout changé, explique Marius Felzman, senior vicepresident du CeBit. Nous sommes toujours un événement professionnel, mais avec une nouvelle combinaison de salon et de réseautage. En outre, nous quittons mars pour un mois de juin sans doute plus ensoleillé."

En pratique, CeBit se tiendra cette année du 11 au 15 juin. Par ailleurs, les heures d'ouverture changent quelque peu puisque les halls seront désormais accessibles de 10 à 19 h. Au-delà de ces heures, la Deutsche Messe se mue en un festival où spectacles et autres événements seront accessibles jusqu'à 23 h dans les différents palais. "Du professionnalisme, mais aussi de la détente" : tel est le message clé.

Il aura fallu 2 ans pour élaborer ce nouveau concept. C'est ainsi que l'exposition est scindée en 4 zones : D!Conomy, D!Talk, D!Campus et D!Tec. La première cible les cadres de niveau C et décideurs, et couvre notamment le bureau numérique, les processus et l'infrastructure, la sécurité et les communications. Soit les thèmes que couvraient largement le CeBit 'ancienne mouture'. Pour sa part, D!Talk accueillera des orateurs qui exposeront leur vision de la technologie, dont le CEO de Boston Dynamics. De même, la CEO d'IBM, Ginny Rometty, et le 'fake Steve Jobs', Dan Lyons, prendront la parole. D!Campus se profile de son côté comme un gigantesque événement de réseautage : nourriture, musique et rencontres, bref, la plaine du CeBit. Enfin, D!Tec se focalisera sur le travail de pionnier, l'innovation et les startups.

Indépendamment de ces zones, des journées thématiques seront organisées, dont un 'take-off Monday' qui sera consacré à un programme de conférences, avec notamment des débats sur le travail du futur, le haut débit en Allemagne et un discours de Jaron Lanier sur la RV. Cette même soirée accueillera également la cérémonie d'ouverture dans le hall 11. En fin de semaine se tiendra aussi un 'digital friday' avec notamment une course de drones. En outre, les organisateurs entendent aborder tout thème IT d'actualité, qu'il s'agisse de la chaîne de blocs ou de la robotique en passant par l'IoT et la 5G. En outre, le match d'ouverture de la Coupe du Monde de football sera présenté sur grand écran.

Pour ce nouveau concept, le CeBit collabore avec la ville de Hanovre. En pratique, la ville, les gares et l'aéroport accueilleront également des événements liés au salon.

Le CeBit réussira-t-il son pari ? Data News cherchera à vous apporter la réponse dans la cadre d'un compte-rendu complet cet été.