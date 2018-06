Le bureau de consultance escent passe entre des mains françaises

escent existe depuis 2006 et prodigue des conseils aux banques et compagnies d'assurance en matière notamment de gestion de projets, 'business council' et 'requirements engineering'. L'année dernière, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de plus de dix millions d'euros, dont soixante pour cent dans notre pays et quarante pour cent au Luxembourg. Elle occupe en tout quelque quatre-vingts consultants.

escent passe à présent dans les mains de SOFTEAM. Ce groupe français emploie 1.100 personnes environ et entend par ce rachat stimuler sa croissance au Benelux. Pour cette année, l'entreprise table sur un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros, compte tenu du rachat.

Benoit Cardinael et Olivier Duyckaerts, les fondateurs d'escent, continueront de diriger l'entreprise, qui opèrera désormais sous l'appellation escent - SOFTEAM Consulting.