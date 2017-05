Le bitcoin vaut pour la première fois plus de 2.000 dollars

C'est en 2013 que le bitcoin dépassa pour la première fois le seuil des 1.000 dollars. Ensuite et pour diverses raisons, la monnaie perdit de sa valeur. Mais au début de cette année, le bitcoin s'est de nouveau négocié aux environs de 1.000 dollars, parce qu'il était devenu une cible d'investissement prisée à cause de l'incertitude politique et économique dans le monde. Le cours du bitcoin est par ailleurs très versatile.

Ces derniers temps, le cours du bitcoin a toutefois connu une nette hausse du fait que toujours plus de gouvernements nationaux reconnaissent cette monnaie comme un moyen de paiement légal. Tel a été récemment le cas du Japon par exemple.

En Belgique, le bitcoin n'est pas une espèce officielle. Le moyen de paiement électronique existe depuis 2009 et n'est pas incontesté. Le bitcoin peut en effet aussi être utilisé par des criminels, du fait que dans certains cas, il permet de payer en gardant l'anonymat.