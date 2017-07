Le Belge pense à .be plutôt qu'à .com

La confiance en un nom de domaine belge reste grande, comme il ressort d'une enquête effectuée par Insites Consulting auprès de Belges âgés entre 16 et 70 ans, à la demande de DNS Belgium, qui gère .be, .vlaanderen et .brussels.

Comme nom de domaine, 26 pour cent des Belges pensent spontanément à .be, contre 18 pour cent qui penchent pour .com. Ce dernier est, tout comme .net, plutôt associé à un terme populaire, facile à retenir. Alors que .be est davantage lié à la sécurité, à une information qualitative et à la confiance.

L'enquête portait aussi sur les noms .vlaanderen et .brussels, mais comme ils représentent une plus petite échelle, il ne s'en dégage pas de tendances singulières.

On apprend en outre de l'enquête que quarante pour cent des Belges sont continuellement en ligne. Par contre, un Belge sur cinq utilise internet principalement au travail. 35 pour cent des Belges interrogés y ont même recours uniquement pour trouver quelque chose rapidement.

La sécurité reste un thème important, lorsque nous naviguons en ligne. 45 pour cent des Belges sont préoccupés par la sécurité, et 28 pour cent sont informés des outils de protection les plus récents. 23 pour cent des personnes interrogées se décrivent eux-mêmes comme des experts sur le plan de l'utilisation quotidienne d'internet.