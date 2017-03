La Windows Creators Update sortira le 11 avril

La mise à jour aboutira par défaut dans Windows 10. Cela signifie que les utilisateurs la recevront automatiquement à partir du 10 avril, généralement via Windows Update.

Paint 3D

Le programme de dessin Paint n'a connu que des adaptations limitées ces 20 dernières années, mais grâce à la prochaine mise à jour, vous pourrez dessiner aussi en 3D. Vous pourrez en outre effectuer des choix dans une bibliothèque de modèles 3D.

Mixed reality

Microsoft entend continuer de miser sur les réalités virtuelle et augmentée et supportera aussi avec la Creators Update les casques de réalité mixte non encore sortis d'Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo. La nouvelle mise à jour contiendra en outre de nouvelles applis permettant d'expérimenter cette réalité mixte.

Diffusion de jeux

Avec la technologie Beam, vous pourrez diffuser facilement vos propres jeux et réaliser des captures d'écran et des vidéos. C'est certes aujourd'hui déjà possible avec Twitch ou un logiciel de Nvidia, mais le fait que Microsoft intègre à présent la fonctionnalité, y compris pour la Xbox One, simplifiera encore le partage des expériences de jeu.

Le Game Mode dans Windows 10 veillera en outre à ce que votre PC libère plus de capacités système lors des jeux. Voilà qui devrait veiller à rendre les jeux un peu plus fluides. Pour la Xbox One, il sera notamment possible de faire fonctionner deux contrôleurs au lieu d'un.

Edge

Le successeur d'Internet Explorer offrira une meilleure gestion des onglets avec 'previews'. Des extensions sont aussi prévues, notamment pour la lecture des e-livres.

Windows Ink

Le mode dessin dans Windows 10 permettra de dessiner numériquement avec un stylet, y compris désormais dans les photos et vidéos. Cela fonctionnera en outre dans Edge.

Bonjour Cortana

La Creators Update fera aussi entrer l'assistant vocal Cortana en Belgique, mais uniquement en français dans un premier temps. Il sera en principe également possible d'activer Cortana, si votre paramètrage linguistique est l'anglais.

Sécurité & confidentialité

La mise à jour proposera aussi un tableau de bord de confidentialité séparé. Vous pourrez choisir de verrouiller automatiquement votre PC en cas d'absence. A cette fin, Windows recourra à votre smartphone Android ou Windows Phone, mais les pisteurs de fitness pourront également être utilisés pour détecter votre présence.

Mais encore...

Vous y trouverez aussi une fonction de veilleuse filtrant la lumière bleue à des heures spécifiques et convenant à tous ceux qui utilisent leur PC jusqu'aux petites heures de la nuit. Les photos Windows pourront être désormais taguées automatiquement. Vous pourrez en outre stocker de la musique dans votre dossier OneDrive et la reproduire à partir de divers appareils. Les applis film et TV supporteront le 4K et les images à 360°.

Surface Book

Enfin, Microsoft annonce le lancement dans notre pays du Surface Book et ce, à partir du 20 avril. Ce croisement entre un ordinateur portable et une tablette est sorti l'année dernière et pourra être bientôt commandé chez nous. Aucun prix n'a encore été cité, mais sachez qu'aux Etats-Unis, la version la plus économique de l'appareil est vendue 1.499 dollars.