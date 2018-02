La Wikimedia Foundation va renoncer à son projet 'Wikipedia Zero'

En 2012, la Wikimedia Foundation lançait la plate-forme Wikipedia Zero. Ce projet avait comme but de fournir à divers pays en voie de développement un accès gratuit à Wikipedia. Gratuit dans le sens où ils ne devraient pas consommer de données mobiles. A cette fin, des accords ont ces six dernières années été conclus avec 97 opérateurs mobiles dans 72 pays différents en vue de fournir à un total de 800 millions de personnes un accès gratuit à Wikipedia.

L'année dernière, d'autres accords encore ont été signés avec l'Irak et l'Afghanistan pour que ces pays aient eux aussi l'accès gratuit à Wikipedia. La soudaine interruption du projet est donc une grande surprise pour beaucoup.

Selon la Wikimedia Foundation, l'intérêt pour le projet avait fortement chuté depuis 2016. Cela serait dû à un changement très rapide du phénomène des données mobiles. Les coûts data ne seraient en effet plus le seuil principal d'accès à Wikipedia pour les citoyens des pays en voie de développement, mais bien la connaissance de l'encyclopédie en ligne. En Europe et en Amérique du Nord, tout le monde connaît Wikipedia, mais tel n'est absolument pas le cas dans d'autres parties du monde. A la question de savoir s'ils avaient déjà entendu parler de Wikipedia, seuls 23 pour cent des habitants du Nigeria et 22 pour cent des citoyens d'Inde ont répondu positivement.

Dans le futur, la Wikimedia Foundation entend donc surtout miser sur des projets destinés à résoudre ce problème de la connaissance de Wikipedia dans ces pays. L'objectif ultime de Wikipedia demeure encore et toujours de fournir des informations gratuites dans le monde entier.